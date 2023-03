Arabia Saudita-Iran: incontro ministri Esteri previsto durante il mese del Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro tra i ministri degli Esteri di Arabia Saudita e Iran, rispettivamente Faisal bin Farhan al Saud e Hossein Amirabdollahian, dovrebbe tenersi durante il mese del Ramadan. È quanto emerso durante un colloquio telefonico tra i due ministri, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa saudita “Spa”. Il mese sacro per i musulmani dovrebbe finire intorno al 20 aprile. Durante la telefonata, i due hanno anche parlato delle prossime tappe della normalizzazione delle relazioni, avviata grazie al recente accordo firmato con la mediazione della Cina. Lo scorso 10 marzo, Iran e Arabia Saudita hanno firmato una dichiarazione insieme alla Cina che prevede un percorso di ripresa delle relazioni diplomatiche sospese dal 2016. Il riavvicinamento tra Teheran e Riad segue anni di tensioni che si sono riversate in tutto il Medio Oriente, in particolare nello Yemen, dove il conflitto tra il governo sostenuto dai sauditi e i ribelli sciiti Houthi alleati dell'Iran prosegue dal 2015 e ha provocato una delle crisi umanitarie più gravi al mondo. (Res)