Usa: Washington valuta inclusione aziende europee nei sussidi all'elettromobilità

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden potrebbe consentire ai costruttori di auto europei di attingere al piano nazionale multimiliardario di sussidi fiscali all'elettromobilità varato lo scorso anno dagli Stati Uniti. Lo anticipa il quotidiano "Politico", che cita un alto funzionario anonimo della Casa Bianca. Secondo la fonte, però, l'Unione europea non riceverà alcuna concessione nell'ambito delle linee guida che il dipartimento del Tesoro pubblicherà questa settimana. I colloqui tra Washington e Bruxelles potrebbero invece culminare in un accordo che estenda i sussidi alle auto elettriche prodotte nel Nord America con l'inclusione di minerali europei. (Was)