Israele: Stati Uniti "preoccupati" per licenziamento ministro Difesa

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è "profondamente preoccupata" per le tensioni in atto a Israele e per la decisione del primo ministro Benjamin Netanyahu di licenziare il ministro della Difesa, Yoav Gallant, che aveva preso pubblicamente posizione contro la controversa riforma della giustizia. "Siamo profondamente preoccupati dagli odierni sviluppi a Israele, che sottolineano ulteriormente la necessità urgente di un compromesso", afferma una nota della portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson. Netanyahu, ha sollevato dall'incarico il ministro della Difesa nella giornata di ieri. Gallant, esponente del partito Likud di Netanyahu, aveva chiesto di sospendere la riforma della giustizia, citando il pericolo per la sicurezza dello Stato, viste le proteste diffuse tra i riservisti. La riforma sta provocando un'ondata di proteste perché limiterà l'indipendenza del potere giudiziario. (Was)