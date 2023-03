Israele: si dimette il console generale a New York, "situazione politica a un punto critico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il console generale di Israele a New York, Asaf Zamir, ha annunciato ieri le proprie dimissioni, in polemica con la decisione del primo ministro Benjamin Netanyahu di licenziare il ministro della Difesa, Yoav Gallant, che aveva preso pubblicamente posizione contro la controversa riforma della giustizia promossa dal governo. Zamir ha annunciato le dimissioni su Twitter, dicendosi "sempre più preoccupato" per le politiche del governo israeliano. "La situazione politica a Israele ha raggiunto un punto critico, e avverto un profondo senso di responsabilità e l'obbligo morale di difendere ciò che è giusto e lottare per i valori democratici che mi sono cari", ha scritto Zamir. (segue) (Was)