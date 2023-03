G7: ministri Finanze discuteranno ulteriore regolamentazione delle criptovalute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G7 intendono promuovere una ulteriore regolamentazione del settore delle criptovalute, per aumentarne la trasparenza e rafforzare le tutele dei consumatori. Lo riferiscono fonti a conoscenza della questione citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui la questione verrà discussa all'incontro dei ministri delle Finanze e dei banchieri centrali del G7 in programma in Giappone a maggio, pochi giorni prima del vertice in programma a Hiroshima. I Paesi del G7 - Stati Uniti, Giappone, Italia, Canda, Germania, Francia e Regno Unito, cui si aggiunge l'Unione europea - sarebbero preoccupati dai rischi che le criptovalute porrebbero per la stabilità del sistema finanziario globale, e intendono assumere una posizione comune in proposito nella dichiarazione conclusiva del vertice di Hiroshima. (Git)