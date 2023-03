Usa: stato di emergenza in Georgia dopo i tornado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello Stato Usa della Georgia, Brian Kemp, ha proclamato ieri lo stato di emergenza, in risposta alle tempeste e ai tornato che nel fine settimana si sono abbattuti sugli Stati Uniti meridionali, causando almeno 26 morti negli Stati di Mississippi e Alabama. La Georgia è stata investita da tempeste nella mattinata di ieri; in una nota, il governatore ha scritto che il maltempo ha causato danni ad abitazioni ed esercizi commerciali, e potrebbe causarne altri nei prossimi giorni. (Was)