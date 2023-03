Usa: il Pentagono arruola le start-up della Silicon Valley

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti punta ad arruolare le start-up della Silicon Valley nel tentativo di accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi d'arma e di alleggerire l'elefantiaca industria della difesa Usa, gravata da decenni di consolidamento che ne hanno drasticamente ridotto la capacità. Lo scrive il "Wall Street Journal", secondo cui il Pentagono guarda proprio alla sua industria tecnologica per tenere il passo dei progressi conseguiti dalla Cina sul fronte militare. Negli ultimi anni l'eccessiva burocratizzazione dell'industria della difesa statunitense e la sua scarsa flessibilità hanno consentito alla Cina di sopravanzare gli Usa in alcune tecnologie chiave, come i droni di piccole dimensioni e i missili ipersonici. (segue) (Was)