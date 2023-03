Ghana-Usa: Harris ad Accra per la prima tappa del suo viaggio ufficiale in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, è atterrata ieri ad Accra, capitale del Ghana, inaugurando la sua prima visita ufficiale nel Continente africano. L'obiettivo del viaggio di sette giorni - scrive il quotidiano "Politico" - è di innescare un "reset" delle relazioni tra gli Usa e i tre Paesi nei quali la vicepresidente farà tappa: oltre al Ghana, anche Tanzania e Zambia. La vicepresidente intende porre i giovani al centro del calendario della visita: ieri Harris ha ricordato che l'età media degli africani è di soli 19 anni. "Questo ci dice molto della crescita, delle opportunità, dell'innovazione, delle possibilità (dell'Africa). Vedo tutto questo, grandi opportunità non solo per i popoli di questo continente, ma per le persone di tutto il mondo". Harris è il quinto funzionario dell'amministrazione del presidente Joe Biden a visitare l'Africa dall'inizio di quest'anno: a gennaio è stata la volta dell'ambasciatrice all'Onu Linda Thomas-Greenfield e della segretaria del Tesoro Janet Yellen; la first lady Joe Biden vi si è recata il mese scorso, mentre questo mese è stato in Africa il segretario di Stato Antony Blinken. (Was)