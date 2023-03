Business news: Argentina, governo annuncia intervento straordinario nella compagnia elettrica Edesur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia argentino, Sergio Massa, ha annunciato un intervento amministrativo di 180 giorni nella compagnia elettrica Edesur, a causa dei blackout registrati nelle ultime settimane. L’obiettivo, ha detto parlando dal ministero delle Finanze, è “monitorare le opere e migliorare i servizi” nell'area di concessione dell’Area metropolitana di Buenos Aires Aires (Amba). "Le situazioni che migliaia di argentini hanno dovuto vivere negli ultimi 15 giorni non possono più essere tollerate", ha detto Massa. Il ministro ha chiarito che l’intervento “non incide sulla proprietà degli azionisti”. A guidare l'intervento amministrativo sarà Jorge Ferraresi, già ministro dello Sviluppo territoriale. "Ho incontrato il ministro dell'Economia, Sergio Massa, che mi ha chiesto di verificare, controllare e monitorare i lavori per migliorare il servizio", ha scritto Ferraresi in un tweet. La misura, precisa, "ha carattere transitorio ed eccezionale". Nel piano strategico presentato a novembre, l'italiana Enel ha annunciato la cessione dei suoi asset in Argentina e Perù. Tra questi rientra la stessa Edesur, controllata di Enel Américas. (Res)