Business news: Brasile, Petrobras pubblica nuova composizione Consiglio di amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale Petrobras ha pubblicato i nomi dei nuovi amministratori eletti nel Consiglio di amministrazione (Cda) della società con mandato biennale fino al 13 aprile 2025. Si tratta di Sergio Caetano Leite, che sarà direttore esecutivo di Finanza e Relazione con gli investitori, Joelson Falcao Mendes, che dirigerà il settore Esplorazione e produzione, Carlos José do Nascimento Travassos, che ricoprirà l'incarico di direttore di Sviluppo della produzione, Claudio Romeo Schlosser, alla guida del ramo Vendite e Logistica, William França da Silva, direttore di Raffinazione e gas naturale, Clarice Coppetti, che dirigerà il ramo Relazioni istituzionali e sostenibilità, e Carlos Augusto Burgos Barreto, alla guida del settore Trasformazione digitale e innovazione. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre confermato l'indicazione di Jean Paul Prates come presidente della società per un mandato di due anni, con scadenza ad aprile 2025. Prima dell'ufficializzazione, le nomine sono state sottoposte a procedure di analisi interna per identificare eventuali conflitti di interessi o mancanze dei requisiti. (Res)