Business news: Brasile, Iran, Russia e altri Paesi riprendono import carne bovina

- Le autorità di Bahrein, Kazakhstan, Qatar, Iran, Russia e Thailandia hanno disposto la ripresa dell'importazione di carne bovina proveniente dal Brasile, sospese a fine febbraio dopo la denuncia di un caso di encefalopatia spongiforme bovina (nota come sindrome della "mucca pazza"), risultato poi atipico e non pericoloso per i consumatori. Lo riferisce il ministero dell'Agricoltura del Brasile. Ieri la stessa decisione era stata presa dalle autorità della Cina. (Res)