Israele: si dimette il console generale a New York, "situazione politica a un punto critico" (3)

- Per il dodicesimo sabato consecutivo in Israele circa 630 mila manifestanti, secondo gli organizzatori, sono scesi in piazza in 150 diverse località per protestare contro la riforma della giustizia voluta dal governo di Benjamin Netanyahu. Da nord a sud del Paese e a Tel Aviv migliaia di manifestanti sono confluiti nelle strade per invitare il governo a fare marcia indietro sulla riforma della giustizia che limiterà il potere dei giudici a favore della maggioranza dell’esecutivo. Complessivamente sono state fermate 44 persone per aver bloccato le arterie principali nella capitale, ad Haifa e a Gerusalemme. Le manifestazioni di sabato sera precedono una "settimana di paralisi" a livello nazionale da parte dei manifestanti che è iniziata ieri. I leader della protesta hanno annunciato piani per manifestazioni mirate contro ministri e parlamentari, e hanno promesso manifestazioni di massa in "giorni di paralisi" mercoledì e giovedì, inclusa una "gigantesca protesta" alla Knesset, il parlamento, a Gerusalemme mercoledì. (Was)