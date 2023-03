Corea del Nord: due missili balistici a corto raggio lanciati dalle coste orientali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha annunciato venerdì d'aver collaudato un "drone sottomarino d'attacco nucleare" in grado di innescare uno "tsunami radioattivo". Lo riferisce l'agenzia ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), secondo cui il collaudo, così come i recenti test balistici della Corea del Nord, costituiscono una risposta alle vaste esercitazioni militari congiunte intraprese da Corea del Sud e Stati Uniti. "Questo drone d'attacco sottomarino può essere schierato da qualsiasi costa o porto, o trasportato da una nave di superficie", afferma l'agenzia. Il drone è stato progettato per "infiltrarsi nelle acque operative e generare uno tsunami radioattivo su vasta scala (...) per distruggere gruppi navali da battaglia e importanti porti operativi del nemico", aggiunge "Kcna". Il leader nordcoreano Kim Jong-un avrebbe assistito personalmente al collaudo. Il quotidiano nordcoreano "Rodong Sinmun" ha pubblicato una fotografia che ritrae Kim mentre osserva sorridente quella che sembra essere una esplosione sottomarina. (segue) (Git)