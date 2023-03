Corea del Nord: due missili balistici a corto raggio lanciati dalle coste orientali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non hanno riscontrato alcun segnale di un imminente ricorso ad armi atomiche da parte della Corea del Nord. Lo ha dichiarato la scorsa settimana il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, John Kirby. Il funzionario ha commentato dichiarazioni recentemente attribuite al leader nordcoreano Kim Jong-un, che avrebbe sollecitato le forze armate del suo Paese a prepararsi per poter sferrare "un contrattato nucleare immediato e schiacciante" se necessario. "Al momento non ci sono indicazioni o informazioni che ci portino a ipotizzare un imminente attacco da parte della Corea del Nord", ha dichiarato Kirby nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. Il funzionario ha aggiunto che Washington sta "osservando e monitorando il più possibile" le manovre della Corea del Nord. (segue) (Git)