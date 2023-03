Migranti: Sea Watch, Guardia costiera libica spara contro barcone di profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa tedesca Sea Watch ha pubblicato dei filmati che mostrano un'unità della Guardia costiera libica esplodere colpi di avvertimento contro un barcone carico di migranti. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i fatti sono avvenuti nel Mediterraneo centrale e sono stati ripresi da un aereo da pattugliamento di Sea Watch, attiva da anni nel salvataggio dei profughi in mare. (Geb)