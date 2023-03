© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2022/23 dell'Università Vita-Salute San RaffaeleUniversità Vita-Salute San Raffaele Aula Caravella Santa Maria - Palazzo Dibit 1 via Olgettina, 58 (ore 11)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione della settima edizione di Milano Art Week.Banca Generali, piazza S. Alessandro, 4 (ore 11:30)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, Piazza scala, 2 (ore 16:30)L'assessora alle Politiche del lavoro Alessia Cappello partecipa all'evento "Il lavoro che c'è: a confronto con gli esperti di risorse umane tra digital gap, nuovi mestieri, esigenze e competenze necessarie per la crescita professionale".Spazio Open, viale Monte Nero, 6 (ore 18)VARIEConvegno, "Pollicino: i cittadini raccontano come si muove la città" organizzato dall'Osservatorio Sharing Mobility con il supporto di Nordcom, la delegazione del Quebec e patrocinato dalla Commissione Europea. I lavori del convegno sono chiusi da Tullio Ferrante, Sottosegretario del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e Franco Lucente, assessore Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia.Palazzo delle Stelline , corso Magenta, 61 (ore 9)Udienza in corte d'assise a carico di Alessia Pifferi.Palazzo di giustizia, via Freguglia, 1 (ore 9:30)Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2022-2023 di Università Vita-Salute San Raffaele alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del presidente del Senato Ignazio La Russa, del ministro della Sanità Orazio Schillaci, del sindaco di Milano Giuseppe Sala.Università Vita-Salute San Raffaele Aula Caravella Santa Maria - Palazzo Dibit 1 via Olgettina, 58 (ore 11)Bergamo Brescia 2023: "Visioni per un futuro presente. Città, ambiente, comunità". Intervengono, tra gli altri, in sindaco di Bergamo, Giorgio Gori e il il presidente della Triennale, Stefano BoeriPalazzo della Triennale, viale Alemagna, 16 (ore 11:30)Manifestazione del Sindacato inquilini per chiedere a tutte le istituzioni un radicale cambiamento delle politiche abitative.Largo 11 Settembre (ore 15)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, incontra il presidente di Assolombarda Alessandro Spada e gli imprenditori del Consiglio Generale per discutere di alcuni dei temi strategici per le imprese del nostro territorio.Assolombarda, via Pantano 9 (ore 16:45)MONZALa Polizia Locale consegna 15 biciclette rinvenute negli anni scorsi in città e mai più reclamate.SpazioColore, cortile oratorio S. Biagio, via Manara 10 – Monza (ore 11)(Rem)