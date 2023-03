Business news: Cile, Banca centrale rivede dati 2022, crescita pil al 2,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile ha chiuso il 2022 con una crescita economica pari al 2,4 per cento. Lo riferisce la Banca centrale (Bcc) correggendo al ribasso la stima preliminare del 2,7 per cento effettuata a febbraio. Un taglio di tre decimi, si legge nella nota, in gran parte dato dalla "revisione di sette decimi al ribasso registrato nel quarto semestre del 2022". Particolare incidenza ha avuto il "settore servizi, specie nelle attività di trasporto". Per la Banca è comunque "importante sottolineare che alcune attività hanno fatto registrare prestazioni migliori rispetto ai trimestri precedenti. Spicca il caso del commercio, dove si uniscono attività al dettaglio e all'ingrosso, la cui attività —scontando la stagionalità— ha avuto un recupero dopo diversi trimestri di calo". (Res)