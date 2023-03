Germania: Cdu e Csu premono sulla Strategia di sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), principali partiti di opposizione al Bundestag, premono sul governo tedesco affinché pubblichi la Strategia di sicurezza nazionale, attesa da mesi. In una mozione che presenteranno il 31 marzo al parlamento federale, i popolari ricordano all'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz l'impegno assunto a presentare il documento entro un anno dall'entrata in carica (8 dicembre 2021). Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Cdu e Csu evidenziano che la pubblicazione della Strategia di sicurezza nazionale viene “ritardata sempre più”. Secondo le principali forze di opposizione, “questo risultato è drammatico” perché il documento “dovrebbe essere centrale” ai fini dell'attuazione da parte del governo federale della “svolta epocale”, innescata dalla guerra che la Russia ha mosso all'Ucraina. I popolari notano poi che Stati Uniti, Regno Unito e Giappone hanno già rivisto le rispettive strategie di sicurezza nazionali dopo l'invasione russa dell'ex repubblica sovietica e il “mutato ruolo della Cina”. Allo stesso tempo, Cdu e Csu denunciano l'abbandono da parte dell'esecutivo dell'elemento centrale della Strategia di sicurezza nazionale, ossia l'istituzione del Consiglio di sicurezza nazionale, dovuto ai contrasti tra la Cancelleria e il ministero degli Esteri. Per i popolari, infatti, è proprio attraverso un tale organo che “coordinamento, decisione e uniformazione della politica estera e di sicurezza della Germania sarebbero decisamente migliorati”. Inoltre, in questo modo, sarebbe possibile “una politica da un'unica fonte”. A causa del ritardo nella della Strategia di sicurezza nazionale, la prima nella storia della Germania, il governo federale ha posticipato la Strategia per la Cina, la cui pubblicazione è subordinata all'adozione del primo documento. (Geb)