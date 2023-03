Business news: Ecuador, a febbraio disoccupazione al 3,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio l'indice di disoccupazione in Ecuador è stato del 3,9 per cento, in aumento di un decimo di punto sul dato di gennaio ma in calo rispetto al 4,3 per cento del febbraio 2022. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inec) segnalando che l'indice di partecipazione al mercato del lavoro è stato del 65,5 per cento della popolazione economicamente attiva (-0,4 punti su mese, -0,7 per cento su anno). Gli ecuadoriani con lavoro riconosciuto sono pari al 32,9 per cento, contro il 34,8 per cento di gennaio e il 31,7 per cento dello stesso mese del 2022. In crescita rispetto a gennaio la percentuale di lavoratori in nero, 21,6 per cento, contro il 19,3 per cento di un mese fa, ma in calo su anno (-1,8). (Res)