Business news: Banca centrale Perù taglia stime di crescita, nel 2023 +2,6 per cento

- La Banca centrale del Perù (Bcr) ha ridotto le stime di crescita per l'anno in corso portandole dal 2,9 per cento della precedente stima, tre mesi fa, all'attuale 2,6 per cento. Lo ha detto il governatore della Bcr, Julio Velarde, legando il taglio della stima "all'impatto delle proteste, che è stati più duro a dicembre ma si è notato a gennaio". Nel primo mese dell'anno, "l'impatto avvertito delle proteste è stato di quasi il 4 per cento del prodotto interno lordo. Ci attendevamo una crescita di circa il 3 per cento e abbiamo registrato una caduta di oltre l'1 per cento", ha detto Velarde presentando il rapporto sull'inflazione di marzo. Il governatore ha quindi ipotizzato un dato migliore per febbraio, ma una nuova ricaduta nelle stime a marzo, per gli effetti delle condizioni meteorologiche in alcune regioni del Paese. (Brb)