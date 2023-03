Business news: Borrell, America Latina e Caraibi sono molto più di un mercato di crescente importanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Ue, l'America Latina e i Caraibi sono molto più di un mercato di crescente importanza. Sono un continente giovane in cui sono in gioco valori e interessi cruciali dell'Ue per i decenni a venire. Lo ha affermato l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, in un articolo sul quotidiano cileno "La Tercera" in occasione del 28mo Vertice iberoamericano di Santo Domingo. Secondo Borrell, la competizione strategica tra Stati Uniti e Cina, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e l'ascesa del cosiddetto Sud globale stanno portando il mondo verso un "multipolarismo disordinato e instabile". Per questa ragione si rende necessario un rafforzamento della cooperazione con l'America Latina in un momento in cui i beni comuni globali "sono più necessari che mai". "Su entrambe le sponde dell'Atlantico, vogliamo rafforzare le nostre autonomie, evitando dipendenze eccessive e diversificando le catene del valore", ha evidenziato l'Alto rappresentante. (Res)