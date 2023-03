Algeria: chiesti 5 anni di carcere per il giornalista indipendente Ihsane el Kadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblica accusa ha chiesto cinque anni di carcere e il divieto di esercitare la professione in quel periodo per il giornalista indipendente algerino periodo, Ihsane el Kadi, in prigione dalla fine di dicembre. Lo hanno riferito i media locali. Il tribunale di Sidi M'hamed ad Algeri emetterà il suo verdetto il 2 aprile, hanno detto le stesse fonti. Incarcerato dal 29 dicembre, El Kadi, direttore dell'emittente algerina "Radio M" e del sito d'informazione "Maghreb Emergent", due media indipendenti piuttosto critici nei confronti del potere algerino, è accusato di "finanziamento estero della sua attività". (Ala)