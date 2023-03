Business news: Brasile, mancanza componenti e vendite basse, Mercedes ferma la produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia automobilistica tedesca Mercedes ha annunciato lo stop alla produzione nel suo stabilimento brasiliano di Sao Bernardo do Campo, nello stato di San Paolo. La misura, riferisce la compagnia in una nota alla stampa, è una risposta alla mancanza di alcuni componenti e al calo delle vendite registrato negli ultimi mesi. Per questo tutti i lavoratori saranno in ferie forzate dal 3 aprile al 2 maggio. Misure analoghe sono state adottate nei giorni scorsi da Volkswagen, General Motors, Hyundai e Stellantis. (Res)