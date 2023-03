Business news: Brasile, Cda Petrobras approva aumento del 43,88 per cento per stipendi dirigenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo consiglio di amministrazione della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha approvato, a maggioranza dei voti, la proposta di aumento degli stipendi dei dirigenti della società del 43,88 per cento. La proposta sarà messa ai voti dell'assemblea straordinaria degli azionisti prevista per il 27 aprile. In una nota la società fa sapere che "la proposta non ha effetto immediato e la sua eventuale approvazione impatterà sulla remunerazione degli amministratori solo dopo la data dell'assemblea". (Res)