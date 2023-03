Business news: Americhe, presidente Bolivia propone 'Opec del litio" con Argentina, Cile e Perù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luiz Arce, ha proposto la creazione di un'associazione tra i principali Paesi produttori di litio nella regione: Bolivia, Argentina, Cile e Perù. Secondo le stime, Bolivia, Argentina e Perù concentrano il 68 per cento delle riserve mondiali del minerale divenuto risorsa strategica a causa dello sviluppo e della crescita della domanda di batterie in tutto il mondo. "Ci sono grandi riserve di litio in Bolivia, Cile, Argentina e Perù e siamo disposti a elaborare una politica comune tra i nostri Paesi per proteggere le nostre posizioni di fornitori e garantirci condizioni che favoriscano lo sviluppo dei nostri popoli", ha affermato il presidente boliviano nel corso di una cerimonia militare. (Res)