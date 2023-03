Ecuador: presidente Lasso presenta ricorso contro mozione di sfiducia, "serve stabilità istituzionale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 4 marzo il Parlamento ecuadoriano ha dato il via libera all'apertura di un processo politico nei confronti di Lasso, accusato di presunto "tradimento della patria. Il presidente si sarebbe reso colpevole di aver occultato informazioni su alcune trame di corruzione nelle compagnie pubbliche, e aver cercato di ostacolare indagini del cosiddetto caso "Encuentro", aperte sul conto di un suo familiare. Azioni con cui Lasso avrebbe attentato alla "sicurezza dello Stato", causa che la Costituzione ecuadoriana riconosce come sufficiente ad aprire un procedimento, il giudizio politico, che può culminare nelle dimissioni del presidente. L'articolo 129 della Carta dispone infatti che il processo possa essere attivato dal voto favorevole dei due terzi dell'Assemblea e, successivamente, con il via libera della Corte Costituzionale chiamata a giudicarne la legittimità. "Esistono chiari indizi di aver infranto la fattispecie penale di tradimento alla patria", si legge nel rapporto d oltre duecento pagine oggi all'esame dei deputati. A Lasso vengono innanzitutto imputati presunti reati contro l'amministrazione pubblica e contro la struttura dello Stato. Ipotesi legata alle dichiarazioni dell'ex segretario anti-corruzione, Luis Verdesoto: questi aveva denunciato esitazioni del governo nel dare seguito e attenzione a un suo rapporto sul profilarsi di alcune ipotesi di malaffare nel governo. (segue) (Brb)