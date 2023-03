Diritti: le famiglie Arcobaleno in piazza a Roma, "giù le mani dai nostri figli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In centinaia sono scesi in piazza a Roma per il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. "Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie": questo il titolo della manifestazione di oggi pomeriggio, in piazza Santi Apostoli, organizzata in risposta allo stop delle trascrizioni dei certificati di nascita esteri dei bambini con due papà e la formazione di atti di nascita con due mamme. La protesta è stata promossa dalle Famiglie arcobaleno, Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, Arcigay Roma, Rete Lenford - Avvocatura per i diritti lgbti e Agedo Roma. Tra bandiere e striscioni arcobaleno che colorano la piazza, ad animare la manifestazione anche la musica e il suono dei tamburi. "La decisione governativa di accanimento contro le famiglie arcobaleno è crudele nei confronti dei bambini stessi, un atto vile su cui daremo battaglia non arretrando di un millimetro", dichiarano gli organizzatori. I dimostranti protestano "in difesa delle famiglie arcobaleno, per una legge che riconosca fin dalla nascita i diritti delle bambine e dei bambini nati nelle coppie omogenitoriali. Chiediamo ai sindaci e alle sindache, e in particolare al sindaco di Roma Gualtieri, che ha fermato le trascrizioni da ben prima del governo di destra ormai un anno fa, di continuare a iscrivere e trascrivere le nostre figlie e i nostri figli. I diritti non possono aspettare".