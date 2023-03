Usa: presidente Fed Minneapolis, possibile stretta del credito espone Paese a rischio recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni cui è stato sottoposto il settore bancario degli Stati Uniti ed il rischio di una stretta del credito espongono "decisamente" il Paese alla recessione. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Federal Reserve a Minneapolis, Neel Kashkari, che nel commentare l'attuale situazione economica ai microfoni dell'emittente "Cbs" ha invitato a tenere sott'occhio la stretta creditizia, quale elemento in grado di "far rallentare l'economia". Kashkari ha aggiunto che la Fed sta quindi "monitorando molto da vicino" questo fattore. Secondo il banchiere, fra i più convinti sostenitori dell'aumento dei tassi di interesse come strumento per combattere l'inflazione, è ancora troppo presto per valutare la dimensione dell'"impronta" che lo stress delle banche lascerà sull'economia, e quindi troppo presto per sapere come potrebbe influenzare la prossima decisione sui tassi di interesse del Federal Open Market Committee. "Ci sono alcuni segnali preoccupanti. Il lato positivo è che i deflussi di depositi sembrano essere rallentati. Si sta ripristinando una certa fiducia tra le banche più piccole e regionali", ha osservato, ricordando tuttavia che "i mercati dei capitali sono stati in gran parte chiusi nelle ultime due settimane", e che questo "probabilmente avrà un impatto maggiore sull'economia". (Was)