Business news: a gennaio economia Messico a +0,56 per cento su mese, +3,6 per cento su anno

- A gennaio del 2023 l'attività economica del Messico è cresciuta dello 0,56 per cento su mese e del 3,6 per cento su anno. Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica (Inegi) pubblicando l'indicatore globale dell'attività economica (Igae), sorta di misuratore del prodotto interno lordo ma su base mensile e non trimestrale. L'aumento è superiore alla stima preliminare dello 0,43 per cento su mese fatta dallo stesso Inegi a metà febbraio. Rispetto a dicembre 2022, le attività primarie sono crollate del 5,7 per cento, mentre i servizi sono cresciuti dell'1,2 per cento e l'industria non ha avuto variazioni. Su anno, le maggiori crescite, il 4,5 per cento, sono date dal terziario, seguito dalla manifattura (+2,5 per cento) e dall'agroalimentare (+0,9 per cento). (Mec)