Business news: Costa Rica, nel 2022 passivo bilancia commerciale di 6,8 miliardi di dollari

- Nel 2022, la Costa Rica dovrebbe aver chiuso la bilancia commerciale con un passivo di circa 6,843 miliardi di dollari, 301 milioni di dollari in più rispetto al deficit del 2021. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inec), nella stima preliminare sul commercio estero, pubblicata oggi. Il totale delle importazioni ha rappresentato una spesa complessiva di oltre 24,7 miliardi di dollari, in aumento dell'11,19 per cento su anno, mentre le esportazioni hanno garantito entrate per 17,9 miliardi (+14,08 per cento rispetto al 2021). La quota più significativa degli scambi è stata effettuata via mare: il 64 per cento del totale del valore dei beni importati, il 48 per cento di quelli esportati. Il principale socio commerciale del paese centroamericano rimangono gli Stati Uniti, con il 44,25 per cento del totale delle importazioni e il 45,34 per cento di quelle delle esportazioni. Il secondo fornitore si conferma la Cina, con il 13,23 dei prodotti importati mentre i Paesi Bassi, grazie al principale porto d'ingresso dell'Unione Europea sono il secondo mercato di destinazione, con il 6,98 per cento del totale. (Mec)