Spagna: popolari presentano programma elezioni regionali e comunali, focus su riduzione tasse

- Il presidente del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha presentato oggi a Guadalajara il programma del suo partito per le elezioni regionali e municipali del 28 maggio. Tra i punti principali dell'agenda della formazione conservatrice spicca la riduzione della pressione fiscale in quanto tasse basse rappresentano un "incentivo per la ripresa e il rafforzamento dell'attività economica oltre che per la generazione di occupazione", ha sottolineato Feijo. Nel programma si indica che la riduzione delle tasse è un "sostegno essenziale per gli individui, le famiglie e gli imprenditori", e per questo motivo si sottolinea che, ogni volta che sarà possibile, si promuoveranno politiche di esenzione fiscale, dando sempre la priorità ai gruppi che ne hanno più bisogno, in contrapposizione alle politiche di sussidio. In particolare, i popolari si sono impegnati a ridurre l'imposta sul reddito delle persone fisiche nei luoghi in cui governeranno, così come già fatto nelle regioni che presiedono. Il programma elettorale indica anche la progressiva riduzione dell'imposta sugli immobili. Inoltre, i popolari promuoveranno l'applicazione di bonus ambientali per quelle proprietà in cui sono stati installati punti di ricarica per veicoli elettrici o sistemi di energia solare e misure di efficienza energetica.(Spm)