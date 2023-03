Business news: Brasile, presidente industriali San Paolo, tasso di interesse nel Paese è "pornografico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione delle industrie dello Stato di San Paolo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, ha definito il tasso di interesse di riferimento in Brasile (Selic), fissato dalla Banca centrale (Bc) al 13,75 per cento, "pornografico" e causa del freno agli investimenti dell'industria brasiliana. "Il tasso di interesse che pratichiamo in Brasile è pornografico, inconcepibile e deve essere ridotto. Le spiegazioni fornite dalla Bc per tenere il Selic a un livello così alto non hanno senso", ha affermato nel corso del suo intervento a un evento della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes). "Il tasso di interesse così alto è associato a un problema fiscale. La tesi è che ci sia un baratro fiscale. Ma non esiste questo scenario in un Paese che ha il rapporto debito-pil al 73 per cento lordo e che al netto delle riserve di cambio e di quelle del Tesoro, scende al 45 per cento. In un paese con la ricchezza del Brasile, questa non è una buona spiegazione", ha affermato. (Res)