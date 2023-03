Ue: Tajani, ieri aperto spazio a e-fuel, no a religione ambientalista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore dei motori endotermici "ieri si è aperto uno spazio all’e-fuel". Lo ha detto il Ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo in videocollegamento all' inaugurazione della VIII edizione nazionale della scuola di formazione politica della Lega. "Noi stiamo cercando di lavorare affinché ci sia la possibilità di utilizzare biocarburanti, in modo da non avere solo auto elettriche a partire dal 2035" ha spiegato Tajani, osservando che "non dobbiamo avere una sorta di religione ambientalista alternativa alla nostra identità". Per il ministro "dobbiamo tutelare l'ambiente, ma non dobbiamo distruggere tutto ciò che di positivo c'è nella presenza dell’uomo". "È difficile poter legiferare sempre di più e sempre meglio nell’interesse dei cittadini quando non c'è una maggioranza e bisogna accettare centomila compromessi" ha concluso il ministro. (Rem)