Ecuador: presidente Lasso presenta ricorso contro mozione di sfiducia, "serve stabilità istituzionale"

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha presentato ricorso alla Corte costituzionale contro la richiesta di sfiducia presentata contro di lui, sostenendo che il Paese ha bisogno di "stabilità istituzionale" e che è dovere di ogni cittadino ecuadoriano difenderla. "Perché è importante che ogni ecuadoriano difenda la stabilità democratica? Perché non puoi creare benessere senza uno stato di diritto. Perché la democrazia si difende con più democrazia. Perché la democrazia è l'unico strumento che permette a ogni ecuadoriano di decidere del proprio futuro", ha dichiarato Lasso nel documento, secondo quanto riferito in un comunicato stampa dalla presidenza di Quito. "Il presidente costituzionale Guillermo Lasso ha presentato, davanti alla Corte costituzionale, le sue argomentazioni in difesa della stabilità e dell'istituzionalità democratica di ciascuno degli ecuadoriani", si legge nella nota della presidenza, in cui si difende inoltre la "costante onesta esecuzione" e la "retta intenzione di tutti gli atti" del presidente in carica. "La difesa del presidente ha una base legale per smantellare le bugie create per sostenere un processo politico", aggiunge la nota. Il parlamento ecuadoriano ha approvato lunedì scorso di deferire alla Corte l'eventuale apertura dell'impeachment nei confronti di Lasso, e ha tempo fino ad oggi per ammettere o meno il caso. Si tratta del secondo tentativo di aprire un giudizio politico nei confronti del conservatore Lasso. La prima volta è stata a fine giugno 2022, due settimane dopo l'inizio di un sanguinoso sciopero nazionale. Nell'occasione, i deputati dell'opposizione di sinistra tentarono di fare leva sul comma 2 dell'articolo 130 della Costituzione, quello per cui il presidente può perdere il posto per "grave crisi politica e agitazione interna". La mozione ottenne solo 80 dei 92 voti necessari ad essere approvata. (segue) (Brb)