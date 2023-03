Diritti: le famiglie Arcobaleno in piazza a Roma, "giù le mani dai nostri figli" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Gualtieri il Parlamento si deve assumere "la responsabilità di approvare al più presto una legge che riconosca pieni diritti per i bambini e le bambine delle famiglie arcobaleno”, ha spiegato il sindaco. “Bambini in carne e ossa che vivono nelle nostre città, frequentano le nostre scuole e che come sindaci abbiamo il dovere di tutelare garantendogli serenità e piena cittadinanza”. È per questo “che in queste settimane ho portato avanti il dialogo con molti sindaci del nostro Paese”. La prossima settimana, Gualtieri incontrerà gli altri sindaci Pd d’Italia per fare fronte comune e “per fare insieme un punto finale sulle possibili iniziative da intraprendere collettivamente, nell’esclusivo interesse dei minori a partire dal tema degli ostacoli alla trascrizione e alla registrazione dei figli di coppie di donne, non riconducibili a una Gestazione per altri, chiaramente esclusa dalla legge e che nessuno sta chiedendo di legalizzare”, ha concluso. (Rer)