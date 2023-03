Diritti: D'Elia (Pd), in tanti a Roma, piazza bella e colorata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Pd Cecilia D'Elia ha partecipato alla manifestazione delle famiglie arcobaleno in piazza Santi Apostoli a Roma. "Dopo Milano anche nella capitale una bella e colorata manifestazione in difesa di tutti i bambini e le bambine e per la piena cittadinanza per tutte le famiglie. Grazie anche al sindaco Gualtieri per le sue parole dal palco: una scelta di civiltà per il paese e per le nuove generazioni. Roma si conferma una città democratica e inclusiva". Lo ha dichiarato da piazza Santi Apostoli la senatrice Pd Cecilia D'Elia. (Com)