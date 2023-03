Famiglia: Roccella, si parla di bambini per non parlare di utero in affitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono convinta che i genitori anche omosessuali possano essere ottimi genitori, il problema non è questo. Il problema è come è arrivato quel figlio e dunque il fatto che due genitori dello stesso sesso debbano ricorre ad alcune pratiche, come l’utero in affitto, è il punto dolente della questione”. Lo ha affermato il ministro della Famiglia e delle pari opportunità, Eugenia Roccella, intervenendo a “Zona bianca” su Rete4. “Si parla dei bambini, che hanno tutti i diritti, per non parlare del punto fondamentale, ovvero dell’utero in affitto”, ha aggiunto. (Rin)