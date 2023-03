Ucraina: presidente serbo Vucic, negoziati adesione Ue di Kiev potrebbero iniziare a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea potrebbe avviare i negoziati per l'adesione dell'Ucraina a giugno, poiché Kiev rischia di subire una sconfitta sul campo di battaglia. Lo ha detto domenica il presidente serbo Aleksandar Vucic, secondo cui i colloqui di adesione saranno sostenuti dagli Stati Uniti, che cercano di creare una propria zona di influenza a Bruxelles. "I negoziati potrebbero iniziare a giugno poiché l'Ucraina quasi certamente non sarà in grado di vincere militarmente. Mi aspetto che l'Ucraina riceva un grande impulso nel suo cammino verso l'Ue. Credo che verrà presa la decisione di avviare urgentemente i colloqui con un la possibilità di un'adesione di emergenza all'Unione europea, poiché c'è una competizione per la leadership della Nato e gli americani stanno cercando di stabilire il proprio blocco all'interno dell'Ue", ha detto Vucic all'emittente serba "Pink". Ucraina, Polonia e Stati baltici costituiranno un blocco speciale filo-Usa, anche se l'intera Ue è sempre stata uno stretto alleato di Washington, ha aggiunto il presidente serbo. (Seb)