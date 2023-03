Business news: America Latina e Caraibi, Bid, crescita dell'1 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione dell’America Latina e dei Caraibi crescerà dell’1 per cento quest’anno, dopo una crescita migliore del previsto del 3,9 per cento nel 2022, e dell’1,9 per cento nel 2024. Lo afferma la Banca interamericana di sviluppo (Bid) in un rapporto dal titolo “Preparare il terreno macroeconomico per rinnovare la crescita”. L'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, si legge, ha provocato ondate di shock in tutto il mondo. I prezzi delle materie prime sono aumentati vertiginosamente, le aspettative di crescita sono crollate, le banche centrali hanno aumentato i tassi di interesse per domare l'inflazione e permangono fonti di incertezza economica e finanziaria. Di conseguenza, nel 2023, i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi dovranno affrontare una domanda globale debole, costi di finanziamento elevati e incertezza finanziaria. "Mentre il mondo si adegua alle conseguenze di shock sovrapposti, molti rischi sono apparsi all'orizzonte economico per l'America Latina e i Caraibi", ha affermato Eric Parrado, capo economista di Bid. “I responsabili politici devono navigare attentamente in queste acque coordinando il giusto mix di misure economiche monetarie, fiscali, finanziarie e di altro tipo per tornare su un percorso di crescita economica sostenuta”. (Res)