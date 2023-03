Credito: crollo azioni Deutsche Bank, sospetti di attacco speculativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi elementi portano a sospettare che vi sia stato un attacco speculativo dietro il crollo delle azioni di Deutsche Bank. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt” ricordando che, nella giornata del 24 marzo, il titolo della principale banca tedesca ha perso fino al 15 per cento. Interpellato da “Handelsblatt”, un consigliere di amministrazione di un istituto di credito della Germania ha affermato che, data la sua recente ristrutturazione, Deutsche Bank è “ancora espopsta agli attacchi” speculativi, soprattutto in “un mercato così nervoso” dopo il fallimento di Silicon Valley Bank (Svb) e l'acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs. Tuttavia, non vi è “alcuna giustificazione di base per un calo così drammatico del titolo” di Deutsche Bank. Intanto, i movimenti degli operatori di borsa rafforzano l'ipotesi di “un attacco mirato da parte di fondi speculativi e altri investitori” contro il gruppo. Un altro banchiere rimasto anonimo sospetta che l'azienda sia stata presa di mira dai venditori allo scoperto, determinati ad arricchirsi “scommettendo sulle perdite di prezzo delle azioni delle banche europee”. Per questa fonte, “il passato travagliato di Deutsche Bank la rende vulnerabile a tali attacchi”. (Geb)