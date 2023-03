Business news: Brasile, General Motors, Hyundai e Stellantis fermano la produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie automobilistiche General Motors, Hyundai e Stellantis hanno annunciato uno stop alla produzione in alcuni stabilimenti del Brasile. La misura è una risposta al calo delle vendite registrato negli ultimi mesi. In particolare, la statunitense General Motors interrompe questa settimana la produzione nella fabbrica di Sao José dos Campos per un "adeguamento temporaneo" nella linea di produzione del modello Chevrolet S10 e successivamente, dal 27 marzo all'11 aprile, l'azienda concederà ferie collettive ai dipendenti. (Res)