Russia-Ucraina: Tajani, Jinping l'unico che può convincere Putin a fare marcia indietro

- La Cina "con un'azione diplomatica e intelligente può convincere Putin a fare marcia indietro", perché "il migliore interlocutore di Putin ora è Xi Jinping, colui a cui può dire sì". Lo ha detto il Ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo in videocollegamento all' inaugurazione della VIII edizione nazionale della scuola di formazione politica della Lega. Il rapporto con tra Cina e Italia "deve essere di reciproco rispetto, dal punto di vista dello schieramento siamo da parte degli americani e dell'Europa" ha aggiunto il ministro, osservando che in questo momento la Cina "è il nostro avversario strategio a lungo termine, che punta a occupare mercato europeo per la distribuzione dei suoi prodotti. Ma noi abbiamo il diritto e dovere di difendere il mercato italiano e europeo con nostri prodotti di qualità". Per il ministro "servono regole non protezionistiche - concludendo - che almeno richiedano la reciprocità". (Rem)