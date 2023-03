Migranti: Tajani, al lavoro su decreto flussi triennale per occupazione in industria e agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per una strategia del governo sull'immigrazione "preparerò un decreto flussi triennali per l'accoglienza in Italia" con l'obiettivo di "lavorare nel nostro paese, trovando occupazione nell'industria o agricoltura". Lo ha detto il Ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo in videocollegamento all' inaugurazione della VIII edizione nazionale della scuola politica della Lega. "Viviamo un momento di grandi tensioni internazionali", uno scenario in cui "centinaia di migliaia di persone si spostano dal luogo in cui vivono - ha aggiunto Tajani - pensiamo al terremoto in Siria". l'Italia è "il primo punto d'approdo, ma l'obiettivo di queste persone non è sicuramente di rimanere, piuttosto di andare in Germania e Finlandia". Il ministro ha sottolineato come "ci ritroviamo a gestire un'emergenza da soli". Ma che "non siamo in grado di affrontare una situazione come quella attuale". Per il ministro con "sette mila km di coste, che rappresentano una frontiera esterna dell'autonomia europea, non siamo in grado di accogliere questi flussi" per questo "dobbiamo elaborare una strategia di breve e lungo termine". Con l'ultimo decreto "il governo ha colpito duramente i trafficanti di esseri umani", ora, però, in Italia "c'è richiesta di lavoratori" ha concluso il ministro. (Rem)