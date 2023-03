Ecuador: presidente Lasso presenta ricorso contro mozione di sfiducia, "serve stabilità istituzionale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato avrebbe inoltre cercato di interferire nelle indagini che la Procura generale porta avanti nei confronti di Ruben Cherres. Si tratta di un amico del cognato di Lasso, Danilo Carrera, indagato come presunto capofila di una struttura criminale che raccoglieva tangenti di fornitori della Corporacion electrica de Ecuador (Celec) e Nacional de Electricidad (Cnel). Il caso avrebbe un ulteriore e sensazionale risvolto: Cherres sarebbe infatti strettamente legato ad esponenti della mafia albanese che opera nella regione (non solo in Ecuador ma almeno anche in Perù). Un'ipotesi che la procura ha nei mesi scorsi già scartato per mancanza di elementi stringenti, ma che segnala di voler riesaminare grazie a una recente denuncia giornalistica. Coprendo i presunti legami tra Cherres e la mafia albanese, per gli estensori del rapporto, Lasso avrebbe mancato al dovere di denunciare una situazione potenzialmente pericolosa per la sicurezza dello Stato. (Brb)