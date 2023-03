Usa: Biden approva stato di emergenza nel Mississipi, bilancio tornado sale a 25 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato la dichiarazione dello stato di emergenza del Mississippi, il cui territorio è stato pesantemente danneggiato da un tornato che ha ucciso almeno 25 persone. Un'altra vittima è stata registrata nel vicino Alabama. Il presidente, riferisce in una nota la Casa Bianca, ha disposto aiuti federale per sostenere gli sforzi messi in atto dall'amministrazione statale per rispondere all'emergenza, con finanziamenti che saranno accessibili alle persone colpite nelle contee di Carroll, Humphreys, Monroe e Sharkey. Secondo l'agenzia di gestione delle emergenze (Mema), che per prima ha dato notizia della forte tempesta, il tornado si è abbattuto soprattutto su Silver City e Rolling Fork, città quest'ultima che secondo il sindaco Eldridge Walker sarebbe stata "cancellata" dalla violenza del tornado. (Was)