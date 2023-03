Diritti: le famiglie Arcobaleno in piazza a Roma, "giù le mani dai nostri figli" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Durante la manifestazione, una penna viene alzata al cielo, stretta in un pugno: simbolo di tutte le firme, di tutte le autorizzazioni e di tutti i documenti che per un genitore sono la normalità, "ma che per un genitore non riconosciuto diventano decine e decine di ostacoli - spiegano le famiglie arcobaleno -. Vogliamo assicurare i diritti negati ai bambini, vogliamo i doveri di tutti gli altri genitori. Difendiamo il nostro diritto a essere famiglie, perché siamo dalla parte giusta della storia ed è venuto il momento di dimostrarlo, insieme", concludono. In piazza anche diverse personalità del mondo della politica e delle istituzioni, tra cui il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che si è schierato con la comunità Lgbtq+ per il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. "In attesa di una auspicabile soluzione legislativa come Roma Capitale faremo intanto la nostra parte procedendo alla trascrizione integrale dei certificati di nascita costituiti all’estero con due mamme, fattispecie per la quale riteniamo l’indirizzo della giurisprudenza molto chiaro”, ha detto Gualtieri. (segue) (Rer)