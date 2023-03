Diritti: Marotta (Avs), bene Gualtieri, anche da Roma un segnale forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche oggi qui a Roma "i cittadini e le associazioni hanno avuto una sola voce e usato le stesse parole per lanciare nuovamente un messaggio forte di vicinanza alle famiglie arcobaleno. Bene il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, che si è impegnato al riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali". Lo dichiara in una nota il capogruppo regionale Alleanza verdi e sinistra, Claudio Marotta che oggi pomeriggio, in piazza Santi Apostoli a Roma, ha partecipato alla manifestazione "Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie". "Nel Lazio e nel resto del Paese siamo in tanti a chiedere una soluzione legislativa per una materia che tocca la vita di tante coppie dello stesso sesso e dei loro figli - aggiunge Marotta -. L’unico obiettivo resta sempre quello di offrire e garantire a tanti bambini e tante bambine i diritti e la vita che meritano".(Com)