Spagna: socialisti, debito con le banche ridotto di due terzi dal 2019

- Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ha ridotto il suo debito con le banche di 3,5 milioni di euro nell'ultimo anno, portandolo a 16 milioni di euro a fronte dei 45,4 milioni di euro del 2019. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", è quanto si indica nel progetto di bilancio 2023, presentato oggi dal consiglio federale socialista in cui sono state approvate anche le liste elettorali per le elezioni comunali e regionali del 28 maggio. Secondo questo documento, il Psoe ha continuato a riorganizzare i propri conti per evitare di dipendere il più possibile dai finanziamenti bancari. Il rimborso più consistente del debito è avvenuto nel 2020, quando è stato ridotto a 27,2 milioni e nel 2021 a 19,5 milioni. La dirigenza socialista ha anche rimborsato la maggior parte dei microcrediti contratti con i privati per finanziare i processi elettorali. Alla fine del 2021, questi ammontavano a 4,1 milioni di euro, mentre alla fine dello scorso anno si erano ridotti a un milione di euro.(Spm)