Farnesina: domani riunione del gruppo "Uniting for Consensus" per la riforma del Consiglio di sicurezza (2)

- Composto da 12 Paesi (Argentina, Canada, Colombia, Costa Rica, Italia, Malta, Messico, Pakistan, Repubblica di Corea, San Marino, Spagna, Turchia), il Gruppo UfC intende portare il numero dei membri del Consiglio di Sicurezza dagli attuali 15 a 26, creando solo nuovi seggi non permanenti. La proposta di riforma del Gruppo punta anche a limitare l'uso del diritto di veto, appannaggio esclusivo dei cinque membri permanenti (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Federazione Russa, Cina), e a migliorare la distribuzione geografica dei seggi, al fine di dare adeguato spazio al continente africano e ai piccoli Paesi insulari e in via di sviluppo. Oltre alle sessioni a porte chiuse riservate ai rappresentanti degli Stati che fanno parte del Gruppo UfC, è prevista una sessione interattiva con la partecipazione di esperti italiani e internazionali del mondo accademico e dei think tank. (Res)