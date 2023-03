Francia: portavoce governo, proseguirà percorso di riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese proseguirà sulla strada delle riforme, nonostante le contestazioni per quella riguardante le pensioni. Lo ha affermato il portavoce dell'esecutivo francese, Olivier Veran, in un'intervista al "Journal du Dimanche". Il governo "riorganizzerà" l'agenda parlamentare per rispondere alle preoccupazioni dei francesi, ha osservato Veran. "Ci saranno, domani, altre riforme, guidate da noi o dai governi che ci succederanno", ha detto il portavoce parlando di leggi che “saranno impopolari ma necessarie per il futuro del Paese”, e convalidate “democraticamente (…) da Parlamenti legittimi”. "Non possiamo lasciare che prenda piede l'idea che la violenza sarebbe una reazione giustificabile o comprensibile", ha osservato Veran in merito alle proteste delle ultime settimane contro la riforma delle pensioni. (Frp)